Нурсултан Аманжолов провел спарринг с Усиком

Казахстанский боксер-супертяжеловес Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 КО) внес свой вклад в подготовку чемпиона мира WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) к бою с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Нурсултан помогал Александру во время тренировочного лагеря в роли спарринг-партнера. В своем Instagram Аманжолов опубликовал фото с Усиком, сделанное во время одной из их рабочих сессий, и добавил к нему подпись: «ИншаАллах, мы готовы к бою».

Напомним, что Александр Усик и Даниэль Дюбуа сразятся 26 августа во Вроцлаве (Польша). Нурсултан Аманжолов также примет участие в данном шоу — в андеркарде он сразится с Лазизбеком Муллажоновым (3-0, 3 КО) из Узбекистана.

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