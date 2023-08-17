Нурсултан Аманжолов сразится в андеркарде боя Усик — Дюбуа

Супертяж из Казахстана Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 КО) 26 августа выйдет на ринг в андеркарде боя Александр Усик — Даниэль Дюбуа.

Соперником Нурсултана станет непобежденный представитель Узбекистана Лазизбек Муллажонов (3-0, 3 КО). Бой супертяжей будет рассчитан на шесть раундов.

В последний раз Нурсултан Аманжолов выходил на ринг 15 апреля на вечере бокса в Инчхоне (Южная Корея). Тогда он нокаутировал в третьем раунде местного бойца Сук Хи Ана (3-3-1, 1 КО).

Лазизбек Муллажонов в последний раз боксировал в профи в августе прошлого года в Ташкенте. Тогда он досрочно победил британца Майкла Бассета (2-9, 2 КО).

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