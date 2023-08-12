Бекболат проведет защиту титула Alash Pride против Джибилова

Казахстанец Рауан Бекболат, являющийся чемпионом лиги Alash Pride в легчайшем весе 9 сентября проведет защиту своего пояса.

Его соперником станет непобеждённый Давид Джибилов (4-0), два последние боя провел в казахстанской лиге.

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