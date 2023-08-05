Санжар Адилов возглавил рейтинг наилегчайшего веса Alash Pride

Казахстанская лига Alash Pride опубликовала рейтинг наилегчайшего веса, который возглавил Санжар Адилов.

Вслед за ним расположился Руслан Сариев и россиянин Илмиямин Джаватов. На 3-4 местах Аслан Утегалиев и Сагнай Шукир.

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