Василий Жиров: «Сохранил свой паспорт Казахстана, хоть и не могу его использовать»

Проживающий в США казахстанский боксер Василий Жиров рассказал, что сохранил паспорт Казахстана.

– Я считаю себя человеком мира. Паспорт казахстанский у меня есть, но использовать его не могу, так как закон запрещает иметь двойное гражданство. В Казахстане остается моя семья – мама, братья и сестры. Да и друзей хороших много осталось там.

Считаю ли себя состоявшимся и всего ли достиг, чего хотел? Состоявшимся как человек – еще работаю над этим. Это работа всей нашей жизни. Как боксер – да! Достичь – достиг! А дальше что? Выполняю ли я программу Бога, Всевышнего? Так вот и живем, не осознав, кто мы и зачем мы все здесь, – отметил Жиров.

49-летний Василий «Балхашский Тигр» Жиров – олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера и экс-чемпион IBF в первом тяжелом весе.

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