Василий Жиров о переходе казахстанских боксеров в профи: «Пусть пробуют, но с головой. Коррупция всегда побеждает»
Первый в истории Казахстана олимпийский чемпион в боксе, первый чемпион Мира среди профессионалов Василий Жиров о переходе казахстанских боксеров в профи:
«Пусть казахстанские ребята пробуют себя в профессионалах, но с головой. Обязательно нужно изучить навыки любительского бокса – и потом, окрепнув, переходить в профи. Что думаю об актуальной сегодня практике параллельных выступлений на профессиональном и любительском уровне? Совместные бои профи и любителей опасны! Я бы их не рекомендовал.
Уровень бокса перешел на другой путь. Люди стали применять химию, чтобы стать «чемпионами». Когда замешаны большие деньги, коррупция всегда побеждает. Иногда надо убить оппонента в прямом смысле, чтобы выиграть бой…»
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