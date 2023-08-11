Василий Жиров о переходе казахстанских боксеров в профи: «Пусть пробуют, но с головой. Коррупция всегда побеждает»

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Первый в истории Казахстана олимпийский чемпион в боксе, первый чемпион Мира среди профессионалов Василий Жиров о переходе казахстанских боксеров в профи:

«Пусть казахстанские ребята пробуют себя в профессионалах, но с головой. Обязательно нужно изучить навыки любительского бокса – и потом, окрепнув, переходить в профи. Что думаю об актуальной сегодня практике параллельных выступлений на профессиональном и любительском уровне? Совместные бои профи и любителей опасны! Я бы их не рекомендовал.

 Уровень бокса перешел на другой путь. Люди стали применять химию, чтобы стать «чемпионами». Когда замешаны большие деньги, коррупция всегда побеждает. Иногда надо убить оппонента в прямом смысле, чтобы выиграть бой…»

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