Султан Заурбек объявил дату боя за титул

Боксер из Казахстана и обладатель пояса по версии WBO European Султан Заурбек (14-0, 10 КО) в своем инстаграме выступил с объявлением даты следующего боя:

«Ассаламуалейкум, Казахстан! Объявлен день боя, проведу титульный поединок. Подготовка началась! Я возвращаюсь десятого ноября!»

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