Алмабаев о травме перед дебютом в UFC: «Разные мысли были, чуть не слетел с боя»

Казахстанский боец Асу Алмабаев (18-2) признался, что его дебютный поединок в UFC могли отменить:

«Я перед боем травму получил, чуть не слетел с боя. Никто не знает об этом. У меня травма была, я сразу тренеру позвонил, потому что он разбирается в анатомии человека, как вес гонять, как восстановиться. Я практически не мог свою левую руку поднять. Правой рукой за палец держал и поднимал. В четверг встаю — и рука не работает. Потому что двухразовые тренировки уже четыре месяца. Мне говорили: «Лучше на одноразовые переходи». Я утром потренируюсь, а вечером лежу и думаю: «Еще потренируюсь». Пока травму не получил, до конца тренировался.

Хорошо, что в зале Kill Cliff оказались реабилитологи, которые с американскими футболистами занимаются. Они три дня моей левой рукой занимались. Какую-то наклейку поставили, лазер, лед. 3-4 дня я ничего не делал, а уже на следующей неделе, в среду, потихоньку начал тренироваться. Неделю отдых дал, потом разовые тренировки возобновил, и все стало хорошо. Честно скажу, мысли разные были. Одной рукой невозможно же драться. Эдику, тренеру, позвонил, он сказал: «Чуть-чуть подожди, покой дай». Потом доктора посмотрели, сказали: «Сейчас реабилитацию проведем три дня, а если не пройдет — рентген сделаем. Тогда уже нельзя будет драться». Но через три дня уже более-менее было, смог сам руку поднять»

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