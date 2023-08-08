Асу Алмабаев вернулся в Казахстан после дебютной победы в UFC

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев вернулся домой после дебютного боя в UFC.

В аэропорту бойца встретили фанаты: несколько десятков болельщиков поздравили спортсмена с победой.

Напомним, Алмабаев одержал победу над ямайцем Оди Осборном удушающим приемом на турнире в Нэшвилле.

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