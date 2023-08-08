Министр внутренних дел Казахстана о Бейбуте Шуменове: «У нас нет соглашения об экстрадиции из США»

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов ответил на вопросы касательно затрачиваемых средств на поиск известного боксера Бейбута Шуменова после конфликта со столичным жителем.

«Бюджет страны не затрачивается, потому что есть международные договора, где мы являемся участниками в том числе и интерпола, все направляются в международные учереждения. Таким образом специально под конкретное лицо средства не выделяются. У нас нет соглашения об экстрадиции с США, но есть договор об оказании правовой помощи на условиях взаимности», – сказал Марат Ахметжанов.

По его словам, также предусмотрено примирение сторон.

«Дело категории средней тяжести, предусмотрено примирение сторон, будет проведено полноценное досудебное расследование и будет принято решение. Если бы я не считал так, я бы не освобождал их от занимаемых должностей», – добавил министр.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором Бейбут Шуменов избивает мужчину с ребенком на руках.

Позже боксер был объявлен в розыск.

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