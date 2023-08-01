Американская гастроль «Милана» и «Барселоны» – в кэфах Olimpbet

Что выходящие из отпуска «россонери» противопоставят набирающим обороты «сине-гранатовым»?

«Милан» – «Барселона». 2 августа, 09:00 (время Астаны)

Элитный хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган пропустит оставшиеся предсезонные матчи. Звездный новичоктравмировался в минувшие выходные в товарищеском поединке против «Реала» (3:0). И это безусловная потеря для главного тренера каталонцев Хави, который намеревался наигрывать полузащитника на новый сезон исключительно для основы.

Кстати, в игре против мадридцев каталонцы выглядели очень уверенно. Если не сказать по-злому. Ну да, «эль-класико» оно и во время предсезонного турне по США остается «эль-класико». Так что после победы над мадридцами к игре с «Миланом» «Барса» подходит с азартом.

Вот и в линии топового букмекера Казахстана Olimpbetименно каталонцы рассматриваются как потенциальные фавориты дуэли. Коэффициенты на исходы даны следующие:П1 – 3.66, Х – 3.97, П2 – 1.9.

«Милан» в предсезонном турне сыграл пока что два поединка – 2:3 против «Реала» и 2:2 против «Ювентуса». У тренерского штаба Стефано Пиоли очень много работы – оборонительные порядки миланцев выглядят именно что «отпускными». И отличным стресс-тестом станет поединок с каталонцами. Хави, похоже, начал без раскачиваний готовить бойцов к голевым подвигам надвигающегося сезона Ла Лиги.

Аналитики Olimpbet предполагают, что матч получится результативным. Поставить в линии Olimpbet на общий тоталзабитых мячей (3) бол можно за 1.78. Ну а тем, кто предпочитает более «мужские» коэффициенты, стоить обратить внимание на вариант ставки «обе команды забьют и «Барселона» выиграет» с коэффициентом 2.9.

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