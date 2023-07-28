Ваутер Бургер о проигрыше «Тоболу»: «Это была катастрофа для каждого болельщика «Базеля»

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Полузащитник «Базеля» Ваутер Бюргер прокомментировал поражение в квалификации Лиги Конференций против костанайского «Тобола» (1:3).

– Это была катастрофа для каждого болельщика «Базеля». После двух красных карточек, естественно, было сложно с новыми игроками. Конечно, удаления никогда не бывают умышленными. Но, мы стали слишком часто получать красные карточки.

Два удаления Барри в двух матчах кряду? Мы должны помочь ему сейчас. В конце концов, мы все просто люди. Конечно, это невероятно сложно – получить два удаления подряд в новом клубе, – отметил Бюргер.

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