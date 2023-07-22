Экс-чемпион мира Карл Фрэмптон о бое Заурбек – Картер : «Прекрасный контроль дистанции от Султана»
Экс-чемпион мира в двух дивизионах Карл Фрэмптон прокомментировал победу казахстанского боксера Султана Заурбека (14-0, 10 KO) над испанцем Джоном Картером (15-1-1, 7 КО).
«Только что посмотрел на Султана Заурбека. Прекрасный контроль дистанции и очень мало работы впустую. Много что понравилось в нем. Очень умный боец», – написал Фрэмптон в социальных сетях.
Бой во втором полулегком весе закончился победой боксера из Казахстана над испанцем техническим нокаутом в третьем раунде.
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