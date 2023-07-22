Султан Заурбек одолел непобежденного испанца Хона Картера

Непобежденный казахстанский боксер Султан Заурбек (15-0, 11 КО) одержал победу над испанцем Хона Картером (15-1) в Эдинбурге (Шотландия).

Бой во втором полулегком весе закончился победой боксера из Казахстана техническим нокаутом в третьем раунде.

27-летний Заурбек занимает десятое место в рейтинге WBA и 14-е место у IBF в своем весе.

«Я не просто диванный эксперт». История самого влиятельного менеджера в СНГ, который в углу дает советы Физиеву и Яну

Стал известен гонорар Максума за дебютный бой в UFC

Кори Сэндхеген обратился к Максуму после дебюта в UFC