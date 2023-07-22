Султан Заурбек одолел непобежденного испанца Хона Картера

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Непобежденный казахстанский боксер Султан Заурбек (15-0, 11 КО) одержал победу над испанцем Хона Картером (15-1) в Эдинбурге (Шотландия). 

Бой во втором полулегком весе закончился победой боксера из Казахстана техническим нокаутом в третьем раунде.

27-летний Заурбек занимает десятое место в рейтинге WBA и 14-е место у IBF в своем весе.

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