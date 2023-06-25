Даурен Ермеков о возможном бое с Шлеменко: «Лучшее возвращение для Александра после серии поражений»

Лига единоборств Ural FC готова провести бой между казахстанцем Дауреном Ермековым и россиянином Александром Шлеменко.

«Для Александра это будет лучшее возвращение после серии поражений. Его бой по кикбоксингу не считается. Я говорю про MMA», – поделился своим мнением о бое Ермеков.

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Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

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