Санжар Адилов и Саламат Исбулатов выступят на турнире в Астане

Теги MMA Диего Брандао Sports.ru - Казахстан Каршыга Даутбек Alash Pride Санжар Адилов Спорт Казахстана

Alash Pride 9 сентября проведет большой турнир в Астане, в главном бое которого выступит Каршыга Даутбек. Соперником казахстанца станет экс-боец UFC Диего Брандао.

Также в карде выступит экс-претендент на титул Eagle FC Санжар Адилов и чемпион Европы среди любителей Саламат Исбулатов.

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