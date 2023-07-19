Санжар Адилов и Саламат Исбулатов выступят на турнире в Астане
Alash Pride 9 сентября проведет большой турнир в Астане, в главном бое которого выступит Каршыга Даутбек. Соперником казахстанца станет экс-боец UFC Диего Брандао.
Также в карде выступит экс-претендент на титул Eagle FC Санжар Адилов и чемпион Европы среди любителей Саламат Исбулатов.
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