Фестиваль «Футбол Жолы» отправляется в тур по Казахстану

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В 8 городах пройдет крупнейшее спортивное мероприятие, на котором болельщики увидят главный футбольный трофей страны, смогут принять участие в любительском турнире и выиграть памятные призы.

В 2023 году казахстанский футбол отмечает свое 110-летие. В честь этого события Казахстанская федерация футбола совместно с народным букмекером Olimpbet объявляет о старте масштабного фестиваля «ФУТБОЛ ЖОЛЫ».

За два месяца событие охватит самые разные уголки страны и поочередно пройдет в восьми городах. Фестиваль стартует 30 июля в Шымкенте, а финиширует в Семее 16 сентября.

Маршрут «ФУТБОЛ ЖОЛЫ»:

·         30 июля – Шымкент

·         6 августа – Актау

·         13 августа – Атырау

·         19 августа – Уральск

·         26 августа – Актобе

·         2 сентября – Кокшетау

·         10 сентября – Астана

·         16 сентября – Семей

У болельщиков появится уникальная возможность вживую увидеть главный трофей казахстанской Премьер-лиги! Чемпионское тондо временно покинет музей действующего триумфатора КПЛ, ФК «Астана», чтобы все желающие могли прикоснуться к заветной награде и сделать фото на память.

На фестивальных площадках пройдут мастер-классы по футбольному фристайлу и любительские турниры. Заявку на участие в них можно подать на сайте footballfest.kz.

Кроме того, на «ФУТБОЛ ЖОЛЫ» состоятся автограф-сессии с легендами футбола и выступления именитых артистов. Будут работать аттракционы с ценными призами, фудкорты от лучших заведений города и чиллаут-зоны для отдыха.

Посещение фестиваля бесплатно. Не пропустите праздник футбола в вашем городе!

 
 

СПРАВКА

Olimpbet – казахстанский национальный букмекер № 1. В компании осознают важность спорта, инвестируют в укрепление спортивной общественности и заключают спонсорские контракты с ведущими федерациями, клубами и спортсменами.

В Olimpbet ценят доверие клиентов и ставят их интересы на первое место. Для самого популярного букмекера страны важно, чтобы казахстанцы наслаждались игрой в безопасной и здоровой среде. Поэтому компания внедряет принципы ответственной игры во все аспекты своей деятельности.

На церемонии награждения «Выбор года в Казахстане 2022» Olimpbet был удостоен звания «Социально-ответственная компания в спорте № 1». Кроме того, программа лояльности Olimpbet «Бонус клуб» была признана лучшей в беттинге.

Olimpbet является признанным лидером индустрии, лауреатом «Премии РБ 2022» в номинации «Лучший букмекер Казахстана» и победителем в номинации «Букмекер № 1» на церемонии вручения «Выбор года в Казахстане 2022».

Казахстанская федерация футбола — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Казахстане. Штаб-квартира находится в Астане. Занимается организацией национального чемпионата, сборных страны, поддержкой, развитием и популяризацией всего футбола в целом. Член ФИФА с 1994 года.

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