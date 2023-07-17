Жанкош Тураров подписал контракт с менеджером Балаусы Муздиман

Теги Sports.ru - Казахстан Жанкош Тураров Спорт Казахстана

Глава промоутерской компании «New Names Promotions» и менеджер Балаусы Муздиман Мусаханова Улжан сообщила, что стала промоутером казахстанского боксера Жанкоша Турарова.

– На портале BoxReс появилась ваша фамилия в качестве промоутера Жанкоша Турарова. Как это произошло?

– Сейчас я занимаюсь продвижением Балаусы Муздиман. Параллельно мы провели переговоры с Жанкошом, договорились об условиях и официально подписали контракт. 

Мы вылетаем в Лас-Вегас на тренировочные сборы с командой для переговоров по проведению боя за титул «WBA SUPER WORLD». Это новая ступень в карьере Жанкоша. Предварительные сроки боя – октябрь этого года.

Сейчас мы ведем переговоры с ESPN, ShowTime и DAZN. В случае успешного завершения переговоров наши ивенты будут транслироваться на весь мир. Для меня важно вывести наших боксеров на мировой уровень и в дальнейшем продвигать бокс в Казахстане, – отметила Мусиханова.

Напомним, в последнем бою Тураров нокаутировал Луиса Энрике Ромеро из Венесуэлы на вечере бокса в Алматы. На кону стоял вакантный пояс IBO Intercontinental.

Всего активе Турарова 26 побед в 26 поединках, из них 19 нокаутом.

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