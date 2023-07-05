Чемпионка по рукопашному бою погибла в Актау

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21-летняя Валерия Шальнова, чье тело нашли 2 июля в водозаборном канале в пригороде казахстанского города Актау, оказалась известной в городе спортсменкой. Валерия профессионально занималась рукопашным боем. Имела множество наград, участвовала в спортивных состязаниях.

Между тем, как сообщила адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил, полиция Мангистау переквалифицировала статью по делу о гибели Шальновой.

Ранее сообщалось, что уголовное дело ведется по статье 105 «Доведение до самоубийства». Теперь полиция ведет расследование по статье 119 «Оставление в опасности».

«Связано это с тем, что пока прямых доказательств убийства нет, есть лишь косвенные улики. Другие сведения не подлежат разглашению», – сказала адвокат.

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