Берланга бросил вызов Головкину: «Я хочу драться с лучшими в мире»

Американский боксер Эдгар Берланга (21-0, 16 КО) после победы единогласным решением судей над ирландцем Джейсоном Куигли (20-3, 14 КО) вызвал на бой казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

Также Берланга упомянул мексиканского нокаутера Хайме Мунгуйя (42-0, 33 КО).

— Я хочу драться с лучшими в мире. Я хочу драться с Мунгуйя и Головкиным! — заявил Берланга после боя.

Напомним, Эдгар Берланга бросал вызов Геннадию Головкину еще перед боем с Куигли: «Это будет безумие. Клянусь Богом, я хочу этого боя. Прямо сейчас я чувствую, что могу сражаться с GGG, и могу победить его».

«Остался один день и мы встретимся один на один с бургером». Чемпион NAIZA Казбек Сагын о весогонке, титульном бое с Жубанышем и вызове на Лигу чемпионов

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC