Берланга бросил вызов Головкину: «Я хочу драться с лучшими в мире»

Теги Геннадий Головкин бокс Хайме Мунгуйя Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Американский боксер Эдгар Берланга (21-0, 16 КО) после победы единогласным решением судей над ирландцем Джейсоном Куигли (20-3, 14 КО) вызвал на бой казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

Также Берланга упомянул мексиканского нокаутера Хайме Мунгуйя (42-0, 33 КО).

— Я хочу драться с лучшими в мире. Я хочу драться с Мунгуйя и Головкиным! — заявил Берланга после боя.

Напомним, Эдгар Берланга бросал вызов Геннадию Головкину еще перед боем с Куигли: «Это будет безумие. Клянусь Богом, я хочу этого боя. Прямо сейчас я чувствую, что могу сражаться с GGG, и могу победить его». 

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