Галым ТТ о казахстанских болельщиках: «Такой поддержки больше нигде нет»

Галым ТТ Жасланов рассказал о поддержке трибун во время боя с Дациком:

«Казахстанская публика – она особенная, такой больше нигде нет. Когда казах выходит драться, они готовы прям на трибуне умереть за него. Я ощущал огромную мощь, поддержку»

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Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

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