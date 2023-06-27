Казахстанец Агаев проведет бой в лиге Шлеменко
Казахстанец Саид Агаев проведет бой в лиге Александра Шлеменко против россиянина Евгения Морозова.
Саид является непобежденным бойцом, идущим на серии 5:0.
Поединок состоится в Омске 21 июля.
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