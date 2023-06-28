Кому достанутся последние путевки в четвертьфинал молодежного Евро-2023?

28 июня состоятся заключительные групповые матчи сборных, состоящих из игроков не старше 21 года.Olimpbet предлагает расклады на игры третьего тура в группах С и D.

Группа С. Англия (U-21) – Германия (U-21). 28 июня, 22:00 (время Астаны)

Матч, изначально считавшийся едва ли не центральным на всем групповом этапе молодежного чемпионата Европы, для одних уже не будет иметь никакого турнирного значения. Другим же даже победа вряд ли позволит выйти в четвертьфинал.

Англичане, одержав победы над Чехией и Израилем, досрочно обеспечили себе не только пропуск в плей-офф, но и первое место в квартете С. Тогда как немцы, имеющие в своем активе всего одно набранное очко, даже в случае успеха во встрече с британцами, отнюдь не гарантируют себе выход из группы.

Германия обязана не только побеждать сама, ей еще надо рассчитывать на то, что чехи проиграют израильтянам. И даже при таком раскладе немцам необходимо иметь лучшую разницы мячей, чем у Израиля – только в этом случае они смогут продолжить борьбу за титул.

Эксперты Olimpbet полагают, что у германской «молодежки» неплохие шансы на успех в противостоянии с мало мотивированными сверстниками из Англии, которые, вполне возможно, сыграют не основным составом: П1 – 2.72, Х – 3.51, П2 – 2.56.

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Группа D. Швейцария (U-21) – Франция (U-21). 29 июня, 00:45

Несмотря на то, что молодые «трехцветные» взяли максимум очков в матчах против ровесников из Италии и Норвегии, Франция еще не обеспечила себе не то что первенство в группе, но и даже выход в плей-офф.

Если французы уступят швейцарцам, а «скуадра адзурра» в параллельной встрече обыграет норвежцев, они запросто могут пролететь мимо четвертьфинала. «Крестоносцы» же в случае поражения точно завершат свое участие в Евро-2023, а при ничейном исходе, как говорится, возможны варианты.

Впрочем, аналитики Olimpbet считают французскую «молодежку» явным фаворитом сражения со швейцарскими соседями: П1 – 3.98, Х – 3.73, П2 – 1.9. При этом матч с большой степенью вероятности ожидается «верховым»: Тот (2.5) М – 2.14, Б – 1.72.

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Италия (U-21) – Норвегия (U-21). 29 июня, 00:45

И в этой паре результат неимоверно важен обеим сторонам. Итальянцы пока идут в группе вторыми, но даже победа не даст им автоматическую путевку в четвертьфинал Евро-2023.

Что касается норвежцев, то пусть они и проиграли оба стартовых матча, по-прежнему не лишились шансов на выход в плей-офф.

Правда, для претворения их в жизнь должны сойтись воедино сразу несколько факторов: собственная победа скандинавов над «скуадрой адзуррой», поражение «крестоносцев» от французов и лучшая разница мячей по итогам соперничества с Италией и Швейцарией. Только в этом случае Норвегия выйдет в плей-офф.

Впрочем, самый надежный букмекер Казахстана почти не верит в то, что «викинги» хотя бы раз выиграют на Евро-2023: П1 – 1.67, Х – 4.11, П2 – 4.91.

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