Молодежное Евро: Olimpbet анализирует заключительный тур группового этапа в квартетах А и В

На футбольных полях Грузии и Румынии идут битвы за выход в четвертьфинал континентального первенства среди молодежных сборных не старше 21 года.

Группа А. Нидерланды (U-21) – Грузия (U-21). 27 июня, 22:00 (время Астаны)

Перед заключительным туром группового этапа четверку А сенсационно возглавляет сборная Грузии. Причем лидирует она в компании со сверстниками из Нидерландов, Португалии и Бельгии единолично, имея в своем активе четыре очка.

И это при том, что от участия в домашнем турнире отказался лучший грузинский игрок современности Хвича Кварацхелия – свежеиспеченный обладатель «скудетто» в составе «Наполи» сослался на усталость после сверхнасыщенного сезона.

Но родные стены пока очень сильно помогают команде Романа Сванадзе: сначала она обыграла португальскую «молодежку» (2:0), а затем спасла, казалось бы, безнадежный матч против бельгийцев, уступая по его ходу два мяча (ничья 2:2).

Однако праздновать заранее выход в четвертьфинал Евро-2023 грузинским болельщикам не стоит. Вполне может случиться и так, что Грузия по итогам матча с Нидерландами может оказаться за пределами первой двойки команд, которые продолжат борьбу за титул в плей-офф.

Вот и эксперты Olimpbet видят в молодых голландцах явных фаворитов предстоящей битвы: П1 – 1.68, Х – 3.98, П2 – 5.03.

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Группа А. Португалия (U-21) – Бельгия (U-21). 27 июня, 22:00

Одна из этих команд уже точно пролетит мимо четвертьфинала Евро-2023, а в случае ничейного исхода без плей-офф рискуют остаться и те, и другие.

После двух туров португальская «молодежка» замыкает таблицу квартета А с одним очком в активе, и даже победа над бельгийскими сверстниками не гарантирует наследникам Криштиану Роналду выход из группы. Ведь если у команды Руя Жорже будет одинаковое количество баллов со сборной Грузии, она уступит ей по результату личной встречи.

Впрочем, нельзя сказать, что у Португалии совсем нет шансов на плей-офф. Но для того, чтобы они стали реальностью, им, во-первых, самим необходимо побеждать бельгийцев, а во-вторых, рассчитывать на то, что грузины не проиграют Нидерландам.

Аналитики Olimpbet полагают, что с решением первой задачи португальцы вполне могут справиться: П1 – 2.32, Х – 3.55, П2 – 3. Бельгийцев же в четвертьфинал теоретически может вывести и ничья, но слишком уж большой риск на нее рассчитывать.

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Группа В. Испания (U-21) – Украина (U-21). 28 июня, 00:45

Одержав по две победы, обе сборные досрочно гарантировали себе участие в плей-офф Евро-2023. В заключительном туре групповой стадии испанской и украинской «молодежкам» в очном споре предстоит определить сильнейшую команду группы В.

Благодаря лучшей разнице мячей впереди пока «красная фурия», поэтому ее устроит и ничейный исход в противостоянии с «жовто-блакитными» – при том условии, если, конечно, испанцы желают становиться победителями группы.

Самый популярный букмекер Казахстана считает, что у команды Санти Дении шансы на успех гораздо предпочтительнее, чем у коллектива Руслана Ротаня: П1 – 1.67, Х – 4.03, П2 – 5.04. При этом, как ни парадоксально, наиболее вероятный счет, по мнению экспертов Olimpbet, ничья 1:1 с кэфом 6.4.

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