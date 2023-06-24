Ермеков подарил свой пояс Naiza Багдату Жубанышу: «Он заслуженный чемпион»

Даурен Ермеков после победы над Русланом Шамиловым на совместном турнире Naiza и Ural FC прокомментировал поражение Багдата Жубаныша.

«Большая ошибка. Я хочу подарить этот пояс Багдату Жубанышу. От себя. Он чемпион неоспоримый. Он не проиграл. Я знаю, как он упорно трудился в зале. Я знаю его с детства. Он заслуженный чемпион», – сказал Ермеков.

В главном событии совместного турнира Ермеков победил решением Руслана Шамилова. На кону стоял вакантный титул Ural FC, а Шамилов – во второй раз защищал титул Naiza.

Жубаныш проиграл Казыбеку Сагыну за титул казахстанской лиги Naiza в минимальном весе раздельным решением судей.

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