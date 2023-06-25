URAL FC готовы организовать бой Ермеков – Шлеменко

Лига единоборств Ural FC открыта к проведению поединка между Александром Шлеменко и Дауреном Ермековым. Об этом после турнира в Алматы сообщил исполнительный директор организации Ленар Ганеев.

«Однозначно бой будет интересный. Это будет громкое противостояние. Будем работать над этим поединком и общаться с Александром. Если Шлеменко будет не против, то организуем турнир в Омске», — сказал Ганеев.

На минувшем совместном турнире URAL FC и Naiza Ермеков единогласным решением судей победил Руслана Шамилова и завоевал пояса двух лиг в среднем весе.

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