Жумагулов провел дуэль взглядов с Джошуа Ваном
Казахстанец Жалгас Жумагулов (14-8) и американец Джошуа Ван (7-1) провели дуэль взглядов перед боем на UFC on ABC 5 в Джексонвилле (США).
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Бой состоится 24 июня.
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