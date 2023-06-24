Жумагулов провел дуэль взглядов с Джошуа Ваном

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанец Жалгас Жумагулов (14-8) и американец Джошуа Ван (7-1) провели дуэль взглядов перед боем на UFC on ABC 5 в Джексонвилле (США).

 
 
 
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Публикация от UFC Eurasia (@ufceurasia)

Бой состоится 24 июня.

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