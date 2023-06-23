Казбек Сагын защитил свой титул чемпиона

На совместном турнире Naiza и Ural FC прошел бой за титул казахстанской лиги между Казбеком Сагыном и Багдатом Жубанышем.

Поединок в минимальном весе прошел всю дистанцию и победу раздельным решением одержал действующий чемпион Казбек.

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