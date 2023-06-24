Жасланов о победе над Дациком: «Это решение судей, я никогда в жизни с ними не спорю»

Казахстанский боец ММА Галымжан Жасланов прокомментировал победу над россиянином Вячеславом Дациком на турнире Ural FC x Naiza в Алматы.

— Это решение судей, я никогда в жизни с ними не спорю. И в Москве дрался точно так же — руку ему подняли, значит, так посчитали нужным. Люди сами скажут в дальнейшем.

Нокдаун во 2-м раунде? Если бы был нокдаун, я бы не встал. Вы же знаете, он тяжелее, сильно бьет. Да, базара нет, попал. Но я не знаю, куда попал. Я спокойно встал, дальше работать начал. Судьи так решили, я не спорю с ними. Победу мне отдали, по воле всевышнего так случилось.

— Это самые тяжелые удары, которые ты пропускал в карьере или нет?

— Нет, тяжелые удары в моей жизни были. «Пельмень» (российский боец Василий Камоцкий) тоже очень мощно бьет. Тяжелее Дацика бьет. Потому что я там рубился, а здесь я не рубился, вторым номером работал.

— Тем не менее, у тебя были эпизоды, когда ты заходил в рубку со Славой. Во 2-м раунде тоже момент был. Не опасался?

— Да я разозлился немножко, хотел работать. Оказывается, он тяжелый.

— Ты почувствовал момент, что потряс Вячеслава? Тоже был момент во 2-м раунде, перед твоим нокдауном ты соперника у сетки зажал немного.

— Ну, я по нему тоже неплохо попадал, болтанул его, но не смог там добить. Скорости не хватило. Но в основном на дистанции работал. Очень хороший боец, молодец. Неплохо зарубились, думаю.

— У тебя был план не идти в рубку?

— Да. Мои тренеры мне сказали вторым номером работать: он потяжелее тебя, удары мощнее. Поэтому я вторым номером работал.

— Я так понимаю, сейчас ты просишь его о поединке в ММА.

— Конечно! Три [раунда] по пять [минут], без разницы. Я там зарубу конкретно покажу.

— А чем отличается...

— Я бороться умею, я не устаю в партере.

— Будешь бороть Вячеслава в ММА?

— Без проблем, даже не обсуждается.

— А вес, не вес...

— Там разницы нет, в борьбе вес роли не играет. В стойке удары тяжелее, когда грузит он. А в партере он не встанет.

Жасланов победил Дацика решением судей. Бой продлился три раунда по три минуты и проходил по правилам бокса, но в перчатках ММА.

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