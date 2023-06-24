«Галым ТТ» победил Вячеслава Дацика на турнире NAIZA и URAL

Теги MMA Вячеслав Дацик Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Ural FC Спорт Казахстана

Казахстанский боец MMA Галымжан Жасланов (2-0) по прозвищу «Галым ТТ» победил Вячеслава Дацика на международном турнире промоушенов Naiza и Ural FC в Алматы.

Поединок по боксу в MMA-перчатках между Дациком и Жаслановым продлился все три раунда по три минуты и завершился победой казахстанского бойца решением большинства судей. Во втором раунде казахстанец попал в нокдаун. 

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