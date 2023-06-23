Алиби Идрис продолжает победное шествие

Казахстанский боец Алиби Идирис нанес первое поражение в карьере бразильцу Алиссону Сильве на совместном турнире Naiza и Ural FC в Алматы.

Победа была одержана единогласным решением судей.

Таким образом, Алиби пррдолжает быть непобежденным.

«Остался один день и мы встретимся один на один с бургером». Чемпион NAIZA Казбек Сагын о весогонке, титульном бое с Жубанышем и вызове на Лигу Чемпионов

«С Одиловым вопрос не закрыт». Даурен Ермеков о переговорах с АСА, Bellator, бое с Шамиловым и футбольных болельщиках

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC