Боец NAIZA подписал контракт с лигой ONE

Украинский боец лиги NAIZA Даниель Донченко подписал контракт с лигой ONE.

«Скоро», – анонсировал Донченко подписание с сильнейшей лигой Азии у себя в социальных сетях.

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