Главный судья лиги NAIZA Мунлыков о недовольстве работой судей: «Видели Батаев – Мырзабеков на АСА? Где же эксперты?»

Главный судья лиги NAIZA Нурбек Мунлыков обратился к диванным критикам после турнира АСА:

«Видели бой Батаев – Мырзабеков на АСА? Видели судейское решение? Где же вы эксперты?»

Бой завершился победой Батаева решением судей.

После последнего турнира NAIZA многие болельщики выражали недовольство решением судей, засчитавших поражение Дильшоде Умаровой.

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