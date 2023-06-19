Рамазан Исмаилов о бое Резников – Вартанян: «Я бы отметил характер Артема»

Известный тренер Рамазан Исмаилов объяснил, чем вызвано поражение Артема Резникова от Эдуарда Вартаняна в финале Гран-при ACA в легком весе.

«Я бы отметил характер Резникова. В начале поединка он пропустил несколько фронткиков. Было видно, насколько удары неприятны Артему. Другой на его месте мог уже отдать бой. Но у Резникова была серьезная мотивация. Не просто так оба дошли до финала. Характер и мужество Артема нельзя не отметить. Он вышел побеждать, ему нужна была победа. Со стороны Вартаняна я увидел хороший тактический план на бой, отличную защиту от тейкдаунов, хорошую ударную технику.

Вартанян – классный боец мирового уровня, что мы и увидели. Резников сделал ставку на борьбу, но он не сочетал ее с ударами. Плана «Б» не оказалось. Это стало следствием результата. За характер и мужество – молодец. Оба достойные ребята, красавчики», – сказал Исмаилов.

16 июня Резников проиграл Вартяняну на турнире ACA 159 в Сочи техническим нокаутом в третьем раунде.

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