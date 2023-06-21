Артем Резников о продолжении карьеры: «Если будут предложения от других лиг, в первую очередь буду смотреть в сторону АСА»

Казахстанец Артем Резников поделился своим отношением к лиге АСА, оценив вероятность подписания нового контракта с промоушеном:

«Не могу сказать, что мое отношение к лиге изменилось, я всегда себя там чувствую, как дома, так как я 4 года там дерусь. Если АСА мне предложит контракт, то я буду к ним более лоялен в переговорах. Буду смотреть в первую очередь в сторону АСА, если будут предложения из других лиг»

В последнем бою Резников проиграл техническом нокаутом Эдуарду Вартаняну в финале гран-при.

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