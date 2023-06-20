Тренер Ермекова про бой Даурена: «Должен показать хороший бой»

Наставник Даурена Ермекова Айбек Шокпутов про бой с Русланом Шамиловым:

«По бою — да, ответственность большая. Тут два пояса — и готовится Даурен серьезно: в Чечне был, сейчас сюда приехал. Думаю, подготовка у него качественная. В принципе, должен показать хороший бой, надеемся, что выиграть должен»

23 июня Даурен Ермеков в рамках совместного турнира NAIZA и URAL FC в Алматы должен встретиться с россиянином Русланом Шамиловым. На кону будут стоять чемпионские пояса обеих организаций.

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