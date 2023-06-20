Даурен Ермеков озвучил планы в ММА: «Хочу бой со Шлеменко, реванш с Минеевым. Посмотрим после этого боя»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Ural FC Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков озвучил свои планы в ММА:

«После NAIZA 52, конечно, хотелось бы громких имен. Но не знаю, кто сейчас может согласиться. Хочу со Шлеменко бой, реванш с Минеевым. Еще есть ряд имен. Но посмотрим после этого боя»

23 июня Ермеков проведет поединок за пояса двух лиг NAIZA и URAL FC. Соперник – Руслан Шамилов.

«Сегодня я проиграл просто как мешок». Вартанян разобрал Резникова в Гран-при ACA

«С Одиловым вопрос не закрыт». Даурен Ермеков о переговорах с АСА, Bellator, бое с Шамиловым и футбольных болельщиках

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий