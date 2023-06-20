Даурен Ермеков озвучил планы в ММА: «Хочу бой со Шлеменко, реванш с Минеевым. Посмотрим после этого боя»

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков озвучил свои планы в ММА:

«После NAIZA 52, конечно, хотелось бы громких имен. Но не знаю, кто сейчас может согласиться. Хочу со Шлеменко бой, реванш с Минеевым. Еще есть ряд имен. Но посмотрим после этого боя»

23 июня Ермеков проведет поединок за пояса двух лиг NAIZA и URAL FC. Соперник – Руслан Шамилов.

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