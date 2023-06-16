Нурбек Карабала о бое Шамилов – Ермеков: «Они понимают, что победитель забирает все»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о бое за два титула NAIZA и URAL FC Руслан Шамилов – Даурен Ермеков:

«Они понимают, что победитель забирает все. Для Шамилова этот поединок шанс выйти в топ этого дивизиона в СНГ. Для Даурена этот бой принципиален, станет проверкой на прочность, шанс доказать, что он сильнейший в СНГ»

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