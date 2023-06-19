Ислам Махачев: «Был уверен, что Резников не сможет задушить Вартаняна»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Ислам Махачев Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился мыслями о поединке Эдуарда Вартаняна против Артема Резникова.

«Смотрел бой Вартянана и Резникова. Ехал со сборов из Кисловодска, остановился на трассе, чтобы посмотреть в прямом эфире. Я предполагал, что такой исход будет, если Вартанян сможет остановить борьбу, то поединок так и закончится. Бой проходил в стиле «кто кому навяжет». Эдуард смог остановить проходы.

Было много разговоров вокруг того, удастся ли Резникову задушить Эдуарда. Я практически был уверен, что Артем не сможет сделать это, потому что Вартанян – боец высокого класса», – сказал Махачев.

Резников проиграл Эдуарду Вартяняну на турнире ACA 159 в Сочи техническим нокаутом в третьем раунде.

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