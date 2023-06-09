Казбек Сагын оценил перспективы Алмабаева в UFC: «Его уровень – топ-5 UFC»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Казбек Сагын Спорт Казахстана

Чемпион NAIZA Казбек Сагын оценил перспективы своего одноклубника Асу Алмабаева в лучшей лиге мира UFC:

«Уровень Асу – минимум топ-5 UFC. Я знаю, как он работает, как пашет, как дышит. Он сейчас в хорошей форме, в Северной Осетии на сборах хорошо набрал в физическом и функциональном плане. У него большие возможности. Ему надо хорошо дебютировать, а потом просить бойцов из топ-15» 

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