Тренер сборной Казахстана Адиев: «Парни понимают, что могут конкурировать практически с любой сборной»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о тактических перестановках перед матчами квалификации Евро-2024 против Сан-Марино и Северной Ирландии.



– Первый матч у нас в гостях против Сан-Марино. Не будет Абата Аймбетова. Будете играть с чистым нападающим или будете использовать универсальность Зайнутдинова в атаке?

– Мы используем разные вариации. Со Словенией мы играли с чистым нападающим, а с датчанами выходили группой полузащитников, которые должны были выбегать и быстро атаковать. Сан-Марино довольно-таки крепкая сборная, мы уже смотрели как они играют. Тут нет никакой недооценки. Надо будет приложить очень много усилий, чтобы добыть важные для нас три очка. Да, у нас есть мысли как мы это будем делать. Но опять же, я хочу убедиться в тренировочном процессе. Правильные мои мысли или нет. Перед игрой со Словенией, у меня до сборной был один вариант ведения игры и определяющую роль должен был сыграть Вороговский. По ходу тренировочного процесса Ян поменял три позиции, а в конце вышел на свою привычную.

– Что позитивного вынесли и что будете применять на основе опыта матчей со Словенией (1:2) и Данией (3:2)?

– Обязательно должно быть перестроение. Опять же, мы должны поднимать внутреннюю конкуренцию. Футболисты должны чувствовать, что они не могут засиживаться на своем месте, потому что есть другой игрок, который его подталкивает. При всем неудачном результате со Словенией, я считаю, что это был довольно неплохой матч в нашем исполнении, но к сожалению, мы проиграли. Несколько ошибок свели на нет наши усилия. Будем отталкиваться от того, что парни чувствуют в себе определенную уверенность. Они понимают, что могут конкурировать практически с любой сборной и самое главное, добывать три очка. Поэтому есть определенный резон где-то нашу игру еще выше поднимать.

– Вы так приучили нас всех к победам, что мы расстраиваемся от поражения Словении. А потом случается матч с датчанами и это все забывается. Как футболистам не потерять голову на фоне такого успеха?

– Знаете, самое главное наше достижение это не первое место в группе Лиги наций и не победа над Данией. Возвращаясь к тому времени, когда я был назначен главным тренером, первое, что я сказал, мы перестали уважать сами свою сборную. Потому что у нас всегда ощущение, будто Казахстан не может никого обыграть. Если мы сами не уважаем, как к нам будет относиться соперник? Вы помните, в Лиге наций к нам относились как к аутсайдерам. Сейчас мы участвуем в отборе на чемпионат Европы – это совершенно другой уровень и турнир. Но вы видите как к нам приезжают соперники и их комментарии к нам. Мы одержали главную победу – нас начали уважать. Результат может быть лучше или хуже, это футбол. Ни один тренер не может гарантировать победу в матчах. Но я знаю, что нас уважают, у ребят есть большие амбиции сделать хорошее большое дело. Конечно, будем готовиться и стараться порадовать наших болельщиков.

– Что вы сделаете, чтобы не произошла недооценка сборной Сан-Марино на фоне после победной игры с Данией?

– Это абсолютно исключено. Я сам считаю, что это очень важная игра и как я люблю говорить в таких играх работы даже в клубном футболе. Это игра, даже если с аутсайдерами, даже если тебе уже записали три очка, она самая неблагодарная. Потому что ты еще должен заработать эти три балла. Если побеждаешь в таких матчах, все вокруг скажут, что это было ожидаемо и все забудут об этом. Но если не выиграешь, ты столько критики получаешь, поэтому эта самая тяжелая игра. Мы можем победный результат над Данией в один миг просто свести на нет. Чтобы привкус этой победы над датчанами продолжился, мы обязательно должны сыграть положительно. Недооценки не может быть, мы готовимся очень серьезно.

Напомним, в первом туре квалификации сборная Казахстана уступила Словении (1:2), во втором – обыграла Данию (3:2).