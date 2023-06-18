Сора Рахмонова стала трехкратной чемпионкой мира по РБ

Сора Рахмонова после доминирующей победы над Валерей Карыгиной на турнире лиги NAIZA приняла участие на Чемпионате мира по рукопашному бою, который прошел в Астане.

В столице Казахстана сестра Шавката Рахмонова сумела выиграть золотую медаль, став трехкратной чемпионкой мира.

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