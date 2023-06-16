Матчмейкер Кисимов о бое Идрис – Алиссон: «Это хорошая проверка для Алиби»

Мачмейкер лиги NAIZA Жандарбек Кисимов о бое Алиби Идрис – Алиссон Сильва:

«Алиби будет драться против бразильца Алиссона Сильвы. Молодой, непобежденный, чемпион локальной организации, черный пояс по БЖЖ. Он станет хорошей проверкой для Алиби»

Турнир пройдет 23 июня в Алматы.

«Ему нельзя простаивать». Тренер Рахмонова Разыев о вызовах Шавката, дебюте Алмабаева, поражении Рафикова и шансах Сагына

«С Одиловым вопрос не закрыт». Даурен Ермеков о переговорах с АСА, Bellator, бое с Шамиловым и футбольных болельщиках

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC