Нуржан Акишев подрался за титул польской лиги

Казахстанский боец Нуржан Акишев выступил в главном событии турнира FEN в Польше, и проиграл решением чемпиону Касперу Формеле, который во второй защищал пояс.

FEN – второй промоушен Польши после KSW.

У Нуржана долгосрочный контракт с лигой.

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