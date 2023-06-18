Нуржан Акишев подрался за титул польской лиги

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Нуржан Акишев Спорт Казахстана

Казахстанский боец Нуржан Акишев выступил в главном событии турнира FEN в Польше, и проиграл решением чемпиону Касперу Формеле, который во второй защищал пояс.

FEN – второй промоушен Польши после KSW.

У Нуржана долгосрочный контракт с лигой.

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