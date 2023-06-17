Асланбек Бадаев о поражении Резникова: «99 из 100 бойцов на месте Артема сдались бы»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев про поражение Артема Резникова в финале гран-при:

«Я ждал более конкурентного поединка. Думал, что Артем найдет способ выиграть. Все-таки его борьба и так далее. Но Эдик лучше подготовился к бою и к сопернику. Тактически более грамотный, психологически более уверенный. Есть ощущение, что Резников немного запаниковал, когда у него не прошла борьба. Все-таки хотелось, чтобы у парня был план «Б» ради интриги. Это из критики. Из положительного, на месте Артема 99 бойцов из 100 сдались бы. Причем не раз-два, а три-четыре. Резников прошел через настоящий ад в клетке и выдержал его до конца. До последнего пытался что-то сделать. Другое дело, что это было неконкурентно и 10:8 при желании можно было дать в каждом раунде».

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