Марат Балаев обратился к Резникову после поражения: «Главное не сдаваться»

Экс-чемпион АСА Марат Балаев обратился к Артему Резникову после поражения от Эдуарда Вартаняна в финале гран-при:

«Братан,что сделаешь? Иногда Всевышний нас перестраивает, чтобы мы что-то поняли. Поэтому надо понять, что перестроить и главное не сдаваться. Все будет. Ты молодец в любом раскладе. Обнял крепко»

«Сегодня я проиграл просто как мешок». Вартанян разобрал Резникова в Гран-при ACA

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