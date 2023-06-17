Вартанян про Резникова: «Только благодаря характеру он смог выстоять»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Победитель гран-при АСА Эдуард Вартанян оценил волевые качества представителя Казахстана Артема Резникова:

«Бойца, дошедшего до финала, нельзя назвать «мешком». Эмоции Артема понятны. Только благодаря своим личным качествам и характеру он смог выстоять. Я видел, что он истекал кровью, я несколько раз потряс. Раз пять. Но он все равно шел вперед, сражался и шел до конца».

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