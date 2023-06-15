Азамат Бакытов: «Я пять лет работал телохранителем»

Казахстанский боец ММА Азамат Бакытов рассказал, что пять лет был личным телохранителем.

– В Алмате я начал работать телохранителем. Около пяти лет работал и почти угробил весь свой пиковый возраст. Я до этой работы хорошо шел, что-то там выигрывал, но не зарабатывал этим. Грэпплинг, в местных лигах MMA дрался... Мелочь, мне не хватало. Я потом женился, появилась семья, нужно было обеспечивать их. Из-за этого пошел работать телохранителем. Был там почти до 28 лет.

– А ситуации возникали, как в фильмах?

– Были моменты, но прям чтобы перестрелка – до такого не дошло, – рассказал боец.

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