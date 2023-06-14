Боец UFC Адашев обратился к Жумагулову: «На счет прически, теперь засуживать не будут»

Боец UFC Зарух Адашев обратился к Жалгасу Жумагулову перед его боем с бразильцем Бунесом:

«Жалгас, забери свою победу. План на бой мне уже нравится. На счет причёски, надеюсь теперь засуживать не будут. В любом положении топим за тебя»

Бой Жумагулова пройдёт рано утром 18 июня.

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