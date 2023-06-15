Заслуженного тренера РК по боксу подозревают в изнасиловании

Заслуженный тренер РК по боксу Сапарбек Мукушев обвиняется в изнасиловании.

20-летняя падчерица обвиняет своего бывшего отчима в том, что он дважды изнасиловал ее. По факту начато досудебное расследование сразу по двум статьям: изнасилование и изнасилование, совершенное неоднократно.

«В рамках расследования назначены и проведены ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. В отношении подозреваемого мера пресечения не избрана, потерпевшей стороне обеспечена защита», – сообщили в пресс-службе Костанайской области.

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